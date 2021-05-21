Resmi rezerv varlıkları Mart'ta yüzde 9.0 azaldı

Resmi rezerv varlıkları, Mart'ta aylık bazda yüzde 9.0 azalarak 86,7 milyar dolara geriledi.

Resmi rezerv varlıkları, Mart'ta aylık bazda yüzde 9.0 azalarak 86,7 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bu dönemde döviz varlıkları yüzde 12.9 azalarak 46.2 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 4.3 azalarak 38.9 milyar dolara geriledi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış merkezi yönetim ve TCMB'nin önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) de aynı dönemde yüzde 12.5 azalarak 26.8 milyar dolara geriledi. Bu tutarın yaklaşık 21.4 milyar doları anapara, 5.4 milyar doları faizden oluştu.TCMB'nin yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 59.8 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 20.7 milyar dolarlık bölümü bir ay vadeliydi.

Şarta bağlı döviz çıkışları, bir yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler de yüzde 7.1 azalarak 45.9 milyar dolara geriledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı