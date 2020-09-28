Resmi rezerv varlıkları Ağustos'ta yüzde 7.2 azaldı
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Resmi rezerv varlıkları Ağustos'ta yüzde 7.2 azaldı

28.09.2020 10:24 | Son Güncelleme: 28.09.2020 10:29
Resmi rezerv varlıkları Ağustos'ta yüzde 7.2 azaldı

Resmi rezerv varlıkları, Ağustos'ta aylık bazda yüzde 7.2 azalarak 83.8 milyar dolar düzeyine geriledi.

Resmi rezerv varlıkları, Ağustos'ta aylık bazda yüzde 7.2 azalarak 83.8 milyar dolar düzeyine geriledi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bu dönemde döviz varlıkları yüzde 14.1 azalarak 38.8 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 0.3 azalarak 43.4 milyar dolara düştü.

Buna göre, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış merkezi yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) aylık bazda yüzde 2.8 artarak 25.6 milyar dolara yükseldi. Bu tutarın 20.3 milyar doları anapara, 5.3 milyar doları faizden oluşti.Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 64 milyar dolar olarak belirlendi ve bu tutarın 26.3 milyar doları bir ay vadeliydi.Koşula bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler de aylık bazda yüzde 7.7 azalarak 31.5 milyar dolara indi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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