Resmi plakalı aracın, hastane kaldırımına park etmesine tepki - Haberler
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Resmi plakalı aracın, hastane kaldırımına park etmesine tepki

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Resmi plakalı aracın, hastane kaldırımına park etmesine tepki

Bilecik'te hastane poliklinikler girişinde kaldırıma park eden resmi plakalı araç sürücü tepkilere neden oldu.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te hastane poliklinikler girişinde kaldırıma park eden resmi plakalı araç sürücü tepkilere neden oldu.

Bilecik İl Öze İdaresine ait 11 DA 364 resmi plakalı hafif ticari araç Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinikler girişinde kaldırıma park etti. Hastaneden çıkan vatandaşların hatalı park yüzünden kaldırımda yürüyemezken, sürücüsü tepkilere neden oldu. 50 metre ilerideki otoparka park etmeyen sürücüye yayalar, "Aracı poliklinikler içine kadar soksaydın" esprisini yaptılar. - BİLECİK

Resmi plakalı aracın, hastane kaldırımına park etmesine tepki

Resmi plakalı aracın, hastane kaldırımına park etmesine tepki

Resmi plakalı aracın, hastane kaldırımına park etmesine tepki

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tragger, Bilecik, Hastane, Yerel, Haberler

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