Resmi Olarak Sonuçlandı: PC Konsollardan Daha İyi!

Oyun dünyasının sonu gelmeyen tartışması yanıt buldu! Golden Joystick Awards'a göre PC konsollardan daha iyi!

Tarihi neredeyse video oyun dünyasının bizzat kendisi kadar eski olan bir tartışma var; oyun konsolları mı yoksa PC mi daha iyi? Oyuncular yıllardır bu sorunun nihai yanıtını vermek için tarafları farklı özellikleri bakımından karşılaştırıp kıyaslıyorlar. Ancak elimizde elbette ki kesin olarak kanıtlanmış net bir sonuç yok. Yine de geçtiğimiz gün düzenlenen Golden Joystick Awards'ta bu soruya gelen yanıt oyun dünyasının gündemine bomba gibi düştü.

Valve CEO'su Gabe Newell, Konsollara Göz Kırptı

Her yıl oyun dünyasının en iyilerini belirlemek için düzenlenen ödül töreni oldukça saygın ve köklü bir geçmişe sahip. Pek çok farklı kategoride ödüllerin sahiplerini bulduğu törende bu yıl iki de özel kategori yer alıyordu. Bu kategorilerden biri ise tüm zamanların en iyi oyun donanımı oldu. Kategoride verilen ödüle bakacak olursak ise PC konsollardan daha iyi! PC kanadına verilen ve pek çok tartışmayı da beraberinde getirmiş olan bu ödülü almak için sahneye çıkan isim ise Valve'ın kurucularından Gabe Newell oldu. Newell oyun dünyasına kazandırdığı efsanevi yapımların yanı sıra Steam gibi bir servisi kurarak PC oyunculuğunun bugün bildiğimiz haline gelmesinde ciddi rol oynayan en önemli kişilerden.

PC Golden Joystick Awards ödül töreninden konsollar karşısında zaferle ayrılmış olabilir ancak oyuncular arasındaki tartışmaların sonu kolay kolay gelecek gibi görünmüyor.

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