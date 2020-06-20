Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı

Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı Sivas'ın Gürün ilçesinde köylüler tarafından bulunan ve yer altı şehrine açıldığı iddia edilen tünel, resmi makamlar tarafından girip incelenemezken bir maceracı tarafından görüntülendi, tünelin içerisine ait görüntüler...

20.06.2020 00:48 | Son Güncelleme: 20.06.2020 00:55

Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı

Sivas'ın Gürün ilçesinde köylüler tarafından bulunan ve yer altı şehrine açıldığı iddia edilen tünel, resmi makamlar tarafından girip incelenemezken bir maceracı tarafından görüntülendi, tünelin içerisine ait görüntüler ise izleyenleri şaşırttı

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde köylüler tarafından bulunan ve yer altı şehrine açıldığı iddia edilen tünel, resmi makamlar tarafından girip incelenemezken bir maceracı tarafından görüntülendi, tünelin içerisine ait görüntüler ise izleyenleri şaşırttı.

Sivas şehir merkezine 94, Gürün ilçe merkezine 36 kilometre mesafede bulunan Mağara köyünde vatandaşlar, bir tünel bulduklarını iddia etmişlerdi. Gizemli tünelin yeraltı şehri olabileceği düşüncesi vatandaşları meraklandırmıştı. Maceracı bir vatandaş, tehlikeyi göze alarak tünelin içerisini görüntüledi. Görüntülenen tünelin 162 basamak aşağıya kadar sorunsuz bir şekilde indiği görüldü. Tünel 162 basamaktan sonra iki bölüme ayrılırken bir bölümün su ile dolu olduğu, diğer bölümün taşlarla kapandığı tespit edildi. Tünelin içerisinde bulunan basamakların hala kullanılır olması dikkat çekti.

Kültür Müdürlüğü giremedi vatandaşlar girdi

Öte yandan tünelle ilgili yapılan haberlerin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2017 yılında tünelin tespit edilerek tescillendiğini hatırladı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda tünelin 2017 yılında tünelin kültür envanteri olarak tescillendiğini duyurdu. Resmi kayıtlarda tünelin basamaklarının deforme olduğu ve dik olduğu için tünele girilemediği belirtilirken, maceracının tünele girip görüntülemeyi başarması dikkat çekti.

Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı Haber
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi Haber
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü Haber
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi Haber
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü Haber
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Haber
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı
Kalıp ustasının üzerine düştüğü demir ok gibi saplandı
Kalıp ustasının üzerine düştüğü demir ok gibi saplandı
İstanbul Barosu Başkanı, baroların yapısında değişiklik öngören düzenlemeye karşı Ankara'ya yürüyüşe geçti
İstanbul Barosu Başkanı, baroların yapısında değişiklik öngören düzenlemeye karşı Ankara'ya yürüyüşe geçti
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 4.163 hakim ve savcının görev yeri değişti
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 4.163 hakim ve savcının görev yeri değişti
Necip Uysal, 'kilo aldı' diye eleştirilen takım arkadaşı Güven Yalçın'a destek çıktı
Necip Uysal, "kilo aldı" diye eleştirilen takım arkadaşı Güven Yalçın'a destek çıktı
Kangal köpeklerini acımasızca dövüştürüp kameraya kaydettiler
Kangal köpeklerini acımasızca dövüştürüp kameraya kaydettiler
50 saniyede 50 bin liralık hırsızlık yaptı! O anlar güvenlik kamerasında
50 saniyede 50 bin liralık hırsızlık yaptı! O anlar güvenlik kamerasında
Kanıyla saldırganın adını yazan kadının, şüpheli kocası yakalandı
Kanıyla saldırganın adını yazan kadının, şüpheli kocası yakalandı
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
'Bırakmam seni' kampanyasına destek olan iki Beşiktaş taraftarının mektubu müzede sergilenecek
"Bırakmam seni" kampanyasına destek olan iki Beşiktaş taraftarının mektubu müzede sergilenecek
Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı
Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı
Şehit işçilerin köyüne giden Bakan Akar'dan intikam yemini: Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız
Şehit işçilerin köyüne giden Bakan Akar'dan intikam yemini: Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek
Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor
Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti
Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti
BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Burcu Esmersoy Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Ozan Tufan Fatih Terim Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Daha Fazla Su Türk Alman Ankara
Şu an buradasınız: Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 01:02:01. #1.15#
title