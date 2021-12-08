Resmi kurumlardan kablo ve vana çalan 3 şüpheli tutuklandı
MALATYA'da, resmi kurumlardan kablo ve vana çalan 3 şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.
MALATYA'da, resmi kurumlardan kablo ve vana çalan 3 şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Şüpheliler mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Devlet Demir Yolları'ndan 800 metre sinyalizasyon haber leşme kablosu ve Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nden 15 hidrat vana çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. 50 saatlik kamera kaydı izleyen ekipler, 3 şüphelinin kimliğini belirledi. İsmi açıklanmayan şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen malzemeler ise resmi kurumlara teslim edildi.
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Son Dakika Haberleri