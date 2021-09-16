Resmi kurum olunca işsizlerden çok başka işte çalışanlar başvurdu - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Resmi kurum olunca işsizlerden çok başka işte çalışanlar başvurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Resmi kurum olunca işsizlerden çok başka işte çalışanlar başvurdu

Karabük Belediyesi bünyesinde istihdam edilecek 6 kişilik Arşiv Destek Personeli için yapılan başvuruya 2 bin 530 kişi başvurdu.

Karabük Belediyesi bünyesinde istihdam edilecek 6 kişilik Arşiv Destek Personeli için yapılan başvuruya 2 bin 530 kişi başvurdu. Yapılan başvurularda işsizlerden çok resmi kurum olduğu için başka işte çalışanların başvurduğu belirlendi.

Karabük Belediyesi tarafından Arşiv Destek Personeli alımı için geçtiğimiz aylarda üniversite mezunu olma şartı ile başvuru topladı. Belediye tarafından alınan başvuruların yoğun olması sonrası adayları yazılı mülakata aldı.

İşyerinden izin alamayanlar sınava giremedi

2 bin 530 adayın Korona virüs tedbirleri altından aynı anda sınava girmelerinin mümkün olmayınca ilk gün bin 268'i kalan bin 262 kişi ise yarın yapılacak sınava tabii tutulması kararlaştırıldı. Soğuksu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen sınavın ilk gününde bin 268 kişiden 868'i sınava katılım sağlarken, başka iş yerinde çalışan ve izin alamayan 400 kişi ise sınava giremedi. Saat 10.00 itibariyle başlayan sınav için adaylar HES kodu sorgulamasının ardından salona alındı. 30 dakika süren ve 25 sorunun yer aldığı sınavda 70 ve üzeri puan alan ilk 30 kişi başarı sıralamasına göre kuraya girmeye hak kazanacak. - KARABÜK

Resmi kurum olunca işsizlerden çok başka işte çalışanlar başvurdu

Resmi kurum olunca işsizlerden çok başka işte çalışanlar başvurdu

Resmi kurum olunca işsizlerden çok başka işte çalışanlar başvurdu

Resmi kurum olunca işsizlerden çok başka işte çalışanlar başvurdu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Ev kiralarına tepki için üniversite kapısına yatak koyup yatan öğrenciler sosyal medyada viral oldu

Ev kiralarına tepki için üniversite kapısına yatak koyup yatan öğrenciler sosyal medyada viral oldu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gökhan Çıra Demet Akalın Kylie Jenner Kenan İmirzalıoğlu
Spor Cristiano Mesut Özil Arda Turan Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Şenol Güneş Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Resmi kurum olunca işsizlerden çok başka işte çalışanlar başvurdu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 15:43:24. #1.17#