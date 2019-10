18.10.2019 11:05

Malatya'da, tarım uzmanlarının katılımı ile "Resmi Kontrol Görevlisi" eğitimi düzenlendi.



Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Salonu'nda, 5 gün süren "Resmi Kontrol Görevlisi" eğitimine, bakanlığın bünyesinde görev yapan ve Kontrol Görevlisi Kursunu almış Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi ve Veteriner Hekimler katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, programda yaptığı konuşmada, 20 ilden 59 katılımcının iştirakiyle "Resmi Kontrol Görevlisi" eğitiminin düzenlendiğini ifade ederek, "Tarım teşkilatı olarak, tarladan sofraya kadar devam eden üretim, ürün işleme ve ürün satış aşamalarını kontrol altına alarak denetimini yapmak, sağlıklı ve güvenilir gıdanın tüketiciye ulaşmasını sağlamak için yeterli sayıda ve deneyimli gıda kontrol ekipleri oluşturmak gayesiyle bu kurslar düzenlenmektedir" ifadelerini kullandı. Malatya'nın gıda kontrolünde yetkili illerden biri olduğunu ve gıdanın her sektörü için kontrol görevlileri bulunduğunu hatırlatan Macit, "Görevliler, bakanlık adına 5996 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda resmi kontrolleri yapmak, kontrol sonucuna göre, her türlü etkiden ve çıkar ilişkisinden uzak, tarafsız, objektif ve bağımsız olarak karar almak zorundadır. Kontrol görevlisi, kanunla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde, kanunda öngörülen idari yaptırımları uygulamaya da yetkilidir. Kontrol görevlisi, kanun kapsamındaki her yere kontrol amacıyla girebilir ve numune alabilir. Resmi kontroller sırasında yalnızca mevzuata uygunsuzluğun tespiti ve adli mercilere delil olarak sunmak amacıyla fotoğraf veya video çekimi yapabilir. Sahada görev alırken denetim yapmanın sadece ceza kesmek olmadığını göreceksiniz. Aynı zamanda eğiterek, öğreterek ve yönlendirerek insanlarımızı bilgilendireceksiniz. Gerekli uyarıları yapacak, sonrasında ise buna rağmen yasal çerçevenin dışında hareket edenler olur ise toplum sağlığı adına bu kapsamda idari yaptırımları uygulayacaksınız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA