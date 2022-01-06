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Resmi Gazetede yayımlandı, süresi 2 yıl uzatıldı

Resmi Gazetede yayımlandı, süresi 2 yıl uzatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Siirt ve Batman'da 18 bin 196 hektarlık alanı kapsayan petrol arama ruhsatının süresi 2 yıl uzatıldı.

BATMAN (İHA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Siirt ve Batman'da 18 bin 196 hektarlık alanı kapsayan petrol arama ruhsatının süresi 2 yıl uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı Resmi Gazete 'de yayımlandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Siirt ve Batman'da 18 bin 196 hektarlık alanı kapsayan ve birinci uzatım süresi 20 Kasım 2021 itibarıyla sona eren petrol arama ruhsat süresinin uzatılması için başvurdu. Söz konusu petrol arama ruhsatının 20 Kasım 2023'e kadar iki yıl uzatılmasına karar verildi. - SİİRT

Resmi Gazetede yayımlandı, süresi 2 yıl uzatıldı

Resmi Gazetede yayımlandı, süresi 2 yıl uzatıldı

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