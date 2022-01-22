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Resmi Gazete yayımlandı

Resmi Gazete yayımlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Memur ve memur emeklilerine ilişkin zam kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Memur ve memur emeklilerine ilişkin zam kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre emeklilerin en düşük maaşı 2 bin 500 lira olurken memur ve memur emeklilerine 2.5 puanlık ek zaman yapıldı. İlave artış sebebiyle oluşacak fark ilerleyen haftalarda hesaplara yatacak. İlave maaşlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen bir zamanda hesaplara yatacak. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Gazete, Memur, Politika, Haber

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