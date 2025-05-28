Resmi Gazete Valiler Kararnamesi! 28 Mayıs 2025 Valiler Kararnamesi yayımlandı mı?

Resmi Gazete Valiler Kararnamesi! 28 Mayıs 2025 Valiler Kararnamesi yayımlandı mı?
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Valiler Kararnamesi, 28 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle birçok ilin valisi değişti. Özellikle "Bugünkü Resmi Gazete kararları neler?" ve "Valiler Kararnamesi detayları açıklandı mı?" gibi sorular gündemde öne çıktı.

Valiler Kararnamesi, 28 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan bu kararnameyle birlikte birçok ilin valisi değişti. Vatandaşlar, "Valiler Kararnamesi yayımlandı mı?" ve "Bugün hangi illerin valisi değişti?" sorularına yanıt arıyor.

RESMİ GAZETE VALİLER KARARNAMESİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi, kamuoyunun dikkatini çekerken, yapılan atamalarla birlikte önemli illerde görev değişiklikleri yaşandı. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Mülkiye Başmüfettişliği'ne, Bilecik Valisi Şefik Aygöl Tunceli Valiliği'ne, İstanbul Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer ise Bilecik Valiliği'ne atandı. Vatandaşlar, Valiler Kararnamesi kapsamında hangi illerde değişiklik olduğunu araştırmaya başladı.

224 İLÇEYE KAYMAKAM ATAMASI

Karara göre 128 ile vali yardımcısı, 224 ilçeye ise kaymakam ataması gerçekleştirildi. Ayrıca İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılıklarına 2, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılıklarına 2, Hukuk Müşavirliklerine 6 ve Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişliklerine 21 yeni isim atandı.

MÜLKİYE BAŞMÜFFETTİŞLİĞİNE MEHMET MUT

İçişleri Bakanlığında ise Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Harun Başıbüyük, Mülkiye Başmüfettişliğine Mehmet Mut, Strateji Geliştirme Başkanlığına Hüseyin Tekin, Göç İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcılığına Niyazi Ulugölge, Göç İdaresi Başkanlığı Düzensin Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğüne Ahmet Küçükikiz, Göç İdaresi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığına ise Zafer Öz getirildi.

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