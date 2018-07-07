Yeni KHK Yayımlandı! Resmi Gazete'nin Web Sitesi Çöktü

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki KHK Resmi Gazetede yayımlandı. www.resmigazete.gov.tr adresine 00:45 itibari ile erişim sağlanamamadı. KHK ile ihraç edilenlerin listesini görmek isteyen 102 bin kullanıcı sitede aktifken, site erişime kapandı.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE DEĞİŞİKLİK KHK'SI

Cumhurbaşkanı seçiminde değişiliklik KHK'sı yayınlandı. KHK'ya göre: Ant içme töreni, meclisin toplandığı ilk günü takip eden 3 gün içinde yapılır. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar atanmalarını takip eden gün ant içerler.

Resmi Gazete'de yayımlanan KHK'nın içeriği şöyle:

"MECLİS'İN TOPLANDIĞI İLK GÜNÜ TAKİP EDEN ÜÇ GÜN İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Buna göre, seçilen Cumhurbaşkanı adına düzenlenen tutanak, TBMM Genel Kurulunda Meclis Başkanı veya Geçici Başkan tarafından verilecek ve aynı birleşimde yemin töreni gerçekleştirilecek. Bu birleşim, birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve TBMM Genel Seçiminin ardından Meclis'in toplandığı ilk günü takip eden üç gün içinde gerçekleştirilecek.





TBMM TOPLANTI HALİNDE DEĞİLSE DERHAL TOPLANTIYA ÇAĞRILACAK

Cumhurbaşkanının ikinci oylamada seçilmesi veya sadece Cumhurbaşkanı seçiminin yapılması halinde yemin töreni, seçim sonuçlarının kesinleşmesini takip eden üç gün içinde yapılacak. TBMM toplantı halinde değilse derhal toplantıya çağırılacak.