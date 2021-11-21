21 Kasım Resmi Gazete Kararları nelerdir? 21 Kasım Pazar 2021 Resmî Gazete bugünün tüm kararları nelerdir? 31666 Sayılı Resmî Gazete maddeleri
21 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 21 Kasım Pazar günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 21 Kasım 2021 Pazar Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar...
Bugünkü Resmi Gazete kararları nelerdir merak ediliyor. Sizler için tüm kararları paylaşacağız. Resmi Gazete bu günün kararları neler? 21 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 21 Kasım Pazar günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. İşte detaylar...
–– Çankırı Karatekin Üniversitesi Gelenekli Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Eskişehir Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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