Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre stokçuluk yaptığı tespit edilenlere 100 bin TL ile 2 Milyon TL arasından para cezası verilecek - Haberler
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Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre stokçuluk yaptığı tespit edilenlere 100 bin TL ile 2 Milyon TL arasından para cezası verilecek

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre stokçuluk yaptığı tespit edilenlere 100 bin TL ile 2 Milyon TL arasından para cezası verilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre stokçuluk yaptığı tespit edilenlere 100 bin TL ile 2 Milyon TL arasından para cezası verilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre stokçuluk yaptığı tespit edilenlere 100 bin TL ile 2 Milyon TL arasından para cezası verilecek - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Para Cezası, Türk Lirası, Gazete, Ekonomi, Haberler

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