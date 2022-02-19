Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre stokçuluk yaptığı tespit edilenlere 100 bin TL ile 2 Milyon TL arasından para cezası verilecek
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre stokçuluk yaptığı tespit edilenlere 100 bin TL ile 2 Milyon TL arasından para cezası verilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre stokçuluk yaptığı tespit edilenlere 100 bin TL ile 2 Milyon TL arasından para cezası verilecek - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi