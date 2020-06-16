Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile 5 ilin emniyet müdürü değişti
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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile 5 ilin emniyet müdürü değişti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, 5 ilin emniyet müdürü değişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile 5 ilin emniyet müdürü değişti
16.06.2020 03:40 | Son Güncelleme: 16.06.2020 03:44

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, 5 ilin emniyet müdürü değişti. Buna göre, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atandı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci Adana Emniyet Müdürlüğüne, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne, Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş Niğde Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Celal Taşçı ise Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi.

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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