Resmi Gazete'de, Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi hakkında Tebliğ yayımlandı.
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Resmi Gazete'de, Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi hakkında Tebliğ yayımlandı.
Resmi Gazete'de, Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi hakkında Tebliğ yayımlandı. Yayımlanan değişiklikle, faizi belirleme yetkisi Merkez Bankasına verildi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi