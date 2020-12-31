Resmi Gazete'de enerji tebliğleri yayımlandı
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Resmi Gazete'de enerji tebliğleri yayımlandı

31.12.2020 09:13 | Son Güncelleme: 31.12.2020 09:16
Resmi Gazete'de enerji tebliğleri yayımlandı

Enerji verimliliği ile ilgili uygulanacak idari para cezaları yüzde 9,11 arttı.

Enerji verimliliği ile ilgili uygulanacak idari para cezaları yüzde 9,11 arttı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Enerji Verimliliği Kanununun 10'uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2020 yılı yeniden değerleme oranı olan yüzde 9,11 artırıldı. 2021'de uygulanacak idari cezalar 1854 lira ile 186 bin 632 lira arasında değişecek.

Tebliğ, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), biodizel harmanlama yükümlülüğünden fazla olan veya eksik kalan biodizel miktarı gelecek takvim yılının yükümlülüğünün hesaplanmasında ayrıca dikkate alınacak.

EPDK'nin konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ayrıca, biodizel harmanlama yükümlülüğünden bir yükümlülük dönemindeki eksik harmanlama nedeniyle uygulanan idari para cezası bir sonraki dönem yapılacak mahsuplaşma işlemine de engel teşkil etmeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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