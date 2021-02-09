Resmi Gazete bugünün kararları neler? 9 Şubat Salı Resmi Gazete'de yayımlandı!
9 Şubat tarihli 2021 Resmi Gazete de neler var? 9 Şubat Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 9 Şubat günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 9 Şubat Salı 2021 Resmi Gazete...
BUGÜNÜN RESMİ GAZETE KARARLARI: 9 ŞUBAT 2021 RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Karar
YÖNETMELİKLER
–– Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Gümüşhane Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 525)
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 10/12/2020 Tarihli ve E: 2020/51, K: 2020/73 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2020/5 (Değişik İşler), K: 2021/1 Sayılı Kararı
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri