Resmi Gazete bugünün kararları neler? 9 Nisan Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31449 sayılı Resmi Gazete!

9 Nisan tarihli 2021 Resmi Gazete de neler var? 9 Nisan Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.