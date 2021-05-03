Resmi Gazete bugünün kararları neler? 3 Mayıs Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31473 sayılı Resmi Gazete
3 Mayıs tarihli 2021 Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 3 Mayıs Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 3 Mayıs Pazartesi günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 3 Mayıs Pazar 2021 Resmi Gazete...
RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI: 3 MAYIS 2021 RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– İstanbul Gedik Üniversitesi Bangladeş Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kayseri Üniversitesi Turizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlı Sağlığı ve Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Sürdürülebilir Aile İşletmeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri