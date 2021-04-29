Resmi Gazete bugünün kararları neler? 29 Nisan Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı!
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Resmi Gazete bugünün kararları neler? 29 Nisan Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı!

Resmi Gazete bugünün kararları neler? 29 Nisan Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

29 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 29 Nisan Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 29 Nisan günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 29 Nisan Perşembe 2021 Resmi Gazete...

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI: 29 NİSAN 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları Yönetmeliği

ANA STATÜ

–– Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Ana Statüsü

TEBLİĞ

–– Dgpara Ödeme Kuruluşu A.Ş.'ye Ödeme Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 17/3/2021 Tarihli ve 2017/37237 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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