Resmi Gazete bugünün kararları neler? 27 Nisan Salı Resmi Gazete'de yayımlandı!

27 Nisan tarihli 2021 Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 27 Nisan Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.