Resmi Gazete bugünün kararları neler? 27 Nisan Salı Resmi Gazete'de yayımlandı!
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Resmi Gazete bugünün kararları neler? 27 Nisan Salı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Resmi Gazete bugünün kararları neler? 27 Nisan Salı Resmi Gazete'de yayımlandı!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

27 Nisan tarihli 2021 Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 27 Nisan Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 27 Nisan günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 27 Nisan Salı 2021 Resmi Gazete...

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI: 27 NİSAN 2021 RESMİ GAZETE

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7317 Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– 2021 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Yürürlük Tarihinin 22 Nisan 2021 Olarak Tespit Edilmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 3911)

YÖNETMELİKLER

–– Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– 2021 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2021 Yılı?Mart Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2021 Yılı Mart Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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