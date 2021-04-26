Resmi Gazete bugünün kararları neler? 26 Nisan Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı!
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Resmi Gazete bugünün kararları neler? 26 Nisan Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı!

Resmi Gazete bugünün kararları neler? 26 Nisan Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

26 Nisan tarihli 2021 Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 26 Nisan Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 26 Nisan günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 26 Nisan Pazartesi 2021 Resmi Gazete...

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI: 26 NİSAN 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Anadolu Üniversitesi Hukuk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İzmir Demokrasi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Pamukkale Üniversitesi Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Sakarya Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Şırnak Üniversitesi Üzüm ve Üzümsü Meyveler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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