Resmi Gazete bugünün kararları neler? 25 Şubat Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı!
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Resmi Gazete bugünün kararları neler? 25 Şubat Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı!

25.02.2021 08:35 | Son Güncelleme: 25.02.2021 08:38
Resmi Gazete bugünün kararları neler? 25 Şubat Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı!

25 Şubat tarihli 2021 Resmi Gazete de neler var? 25 Şubat Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Resmi Gazete de bugün

neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 25 Şubat günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 25 Şubat Perşembe 2021 Resmi Gazete...

BUGÜNÜN RESMİ GAZETE KARARLARI: 25 ŞUBAT 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3582)

YÖNETMELİK

–– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2021/7)

–– Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2020/102, K: 2021/1 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2020 Tarihli ve 2017/31971 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2020 Tarihli ve 2018/6143 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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