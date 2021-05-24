Resmi Gazete bugünün kararları neler? 24 Mayıs Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31490 sayılı Resmi Gazete
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Resmi Gazete bugünün kararları neler? 24 Mayıs Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31490 sayılı Resmi Gazete

Resmi Gazete bugünün kararları neler? 24 Mayıs Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31490 sayılı Resmi Gazete
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24 Mayıs tarihli 2021 Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 24 Mayıs Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 24 Mayıs Pazartesigünü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 24 Mayıs Pazartesi2021 Resmi Gazete...

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI: 24 MAYIS 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tanımlanmış Hücre Bankası ve Hücre Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Haliç Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İbn Haldun Üniversitesi Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Uşak Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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