Resmi Gazete bugünün kararları neler? 22 Mart Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31431 sayılı Resmi Gazete!
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Resmi Gazete bugünün kararları neler? 22 Mart Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31431 sayılı Resmi Gazete!

22.03.2021 08:42 | Son Güncelleme: 22.03.2021 08:49
Resmi Gazete bugünün kararları neler? 22 Mart Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31431 sayılı Resmi Gazete!

22 Mart tarihli 2021 Resmi Gazete de neler var? 22 Mart Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 22 Mart günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 22 Mart Pazartesi 2021 Resmi Gazete...

BUGÜNÜN RESMİ GAZETE KARARLARI: 22 MART 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Artvin Çoruh Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Giresun Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İnönü Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Teknik Üniversitesi Demiryolu Ulaşımı Emniyeti ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Konya Teknik Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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