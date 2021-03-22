Resmi Gazete bugünün kararları neler? 22 Mart Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31431 sayılı Resmi Gazete!

22 Mart tarihli 2021 Resmi Gazete de neler var? 22 Mart Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.