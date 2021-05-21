Resmi Gazete bugünün kararları neler? 21 Mayıs Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31487 sayılı Resmi Gazete
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Resmi Gazete bugünün kararları neler? 21 Mayıs Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31487 sayılı Resmi Gazete

Resmi Gazete bugünün kararları neler? 21 Mayıs Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31487 sayılı Resmi Gazete
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21 Mayıs tarihli 2021 Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 21 Mayıs Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 21 Mayıs Cumagünü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 21 Mayıs Cuma 2021 Resmi Gazete...

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI: 21 MAYIS 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3998)

–– Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3999)

–– Ekli I Sayılı Listede Belirtilen Fakülte ve Enstitülerin Kurulması, Ekli II Sayılı Listede Belirtilen Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların Kapatılması ile Ekli III Sayılı Listede Belirtilen Fakültelerin Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4000)

YÖNETMELİKLER

–– Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4001)

–– Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 2021 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2021 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– 2021 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/05/2021 Tarihli ve 10218 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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Resmi Gazete bugünün kararları neler? 21 Mayıs Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31487 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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