Resmi Gazete bugünün kararları neler? 19 Nisan Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı!
19 Nisan tarihli 2021 Resmi Gazete de neler var? 19 Nisan Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 19 Nisan günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 19 Nisan Pazartesi 2021 Resmi Gazete...
BUGÜNÜN RESMİ GAZETE KARARLARI:19 NİSAN 2021 RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğrenme ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Maltepe Üniversitesi Akademik Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Maltepe Üniversitesi Sağlık ve Sosyal İşletme Müdürlüğü Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Manisa Celal Bayar Üniversitesi Deneysel Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tarımsal Araştırmalar ve Gıda Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri