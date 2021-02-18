Resmi Gazete bugünün kararları neler? 18 Şubat Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı!

18 Şubat tarihli 2021 Resmi Gazete de neler var? 18 Şubat Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.