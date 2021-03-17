Resmi Gazete bugünün kararları neler? 17 Mart Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31426 sayılı Resmi Gazete!
17 Mart tarihli 2021 Resmi Gazete de neler var? 17 Mart Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 17 Mart günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 17 Mart Çarşamba 2021 Resmi Gazete...
BUGÜNÜN RESMİ GAZETE KARARLARI: 17 MART 2021 RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– OSTİM Teknik Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar
–– Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/28)
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/1)
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2021/2)
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/3)
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/4)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/4)
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2021/6)
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/7)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 10/12/2020 Tarihli ve E: 2020/61, K: 2020/74 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri