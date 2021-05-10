Resmi Gazete bugünün kararları neler? 10 Mayıs Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31477 sayılı Resmi Gazete

10 Mayıs tarihli 2021 Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 10 Mayıs Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.