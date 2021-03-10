Resmi Gazete bugünün kararları neler? 10 Mart Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31419 sayılı Resmi Gazete!
10 Mart tarihli 2021 Resmi Gazete de neler var? 10 Mart Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 10 Mart günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 10 Mart Çarşamba 2021 Resmi Gazete...
BUGÜNÜN RESMİ GAZETE KARARLARI: 10 MART 2021 RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635)
YÖNETMELİKLER
–– Uzaktan Çalışma Yönetmeliği
–– Jandarma Genel Komutanlığı Madalya ve Nakdi Ödül Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– 2021 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2021 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– 2021 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 09/03/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-38 ve 39 Sayılı Kararları
KURUL KARARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 05/03/2021 Tarihli ve 9447 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2020 Tarihli ve 2017/26740 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2020 Tarihli ve 2017/40457 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/1/2021 Tarihli ve 2018/6183 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/2/2021 Tarihli ve 2018/23929 Başvuru Numaralı Kararı
DÜZELTME: Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3593) ile İlgili
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri