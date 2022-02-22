Resmi dairede tabanca temizlerken kazara tetiğe dokundu: 2 yaralı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde iddiaya göre E.Ç. tarafından resmi dairede temizlik yapılan tabanca kara ateş aldı. Silahtan çıkan mermi önce temizlik yapan kişinin eline, ardından odada bulunan kadın memur A.A.'nın karnına isabet etti.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Adalet Mahallesi'nde bulunan Milli Emlak Daire Başkanlığında meydana geldi. İddiaya göre, Milli Emlak Daire Başkanı A.T.T., tabancasını temizlemesi için bir av bayi sahibi E.Ç.'yi makamına çağırdı. E.Ç., tabancayı temizlemek için doldur boşalt yaptığı sırada, silah bir anda ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, ilk önce E.Ç.'nin eline daha sonra odada bulunan kadın memur A.A.'nın karnına isabet etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. E.Ç. olay yerinde ayakta tedavi edilirken, karnından vurulan A.A. ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A.'nın hastanede tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.