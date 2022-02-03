Resmi belgede sahtecilik suçundan gözaltına alınan şahıs tutuklandı - Haberler
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Resmi belgede sahtecilik suçundan gözaltına alınan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Resmi belgede sahtecilik suçundan gözaltına alınan şahıs tutuklandı

Osmaniye'de resmi belgede sahtecilik suçundan aranması olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

BAHÇE, OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de resmi belgede sahtecilik suçundan aranması olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bahçe İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel asayişin sağlanması amacıyla E-90 Otoyolu'nda uygulama yaptı. Uygulamada kimlik sorgulaması yapan ekipler, hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan yakalama kararı bulunan M.Ö. isimli şahıs yakalandı. Daha önceden de çeşitli suçlardan 7 ayrı kaydı olduğu tespit edilen M.Ö. uygulama noktasında gözaltına alındı.

Jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Osmaniye, Bahçe, 3. Sayfa, Haber

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