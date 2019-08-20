Resmi belgede sahtecilik suçundan 3 kişi işlem yapıldı

20.08.2019 10:40

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından resmi belgede sahtecilik yaptığı tespit edilen 3 kişiye adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından devriye görevleri ve yol kontrol ve denetleme noktaları esnasında şüphelenilen ve kontrolleri yapılan araçların üzerinde takılı plakası ile tescil plakalarının uyuşmadığının tespit edilerek ele geçirilen 3 adet plaka incelenmek üzere Kriminal Polis laboratuvarına gönderildi. Şüpheli araç sürücüleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA