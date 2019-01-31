Fenerbahçe, Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Tolgay Arslan'ı kadrosuna kattığı resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler, Tolgay ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ta kadro dışı kalan başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan resmen Fenerbahçe'de. Sarı-lacivertliler, resmi intetnet sitesinden yaptığı açıklama ile Tolgay'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, bonservisiyle transferi konusunda anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki futbolcu ile 3.5 sezon ve sonrasında da 1 sezon opsiyonlu olmak üzere sözleşme imzaladı. Tolgay Arslan kariyerinde Hamburg, Alemannia Aachen ve Beşiktaş formaları giydi. 16 Ağustos 1990 Almanya doğumlu olan Tolgay orta sahada görev yapıyor. Başarılı futbolcu Beşiktaş ile 131 resmi karşılaşmada görev aldı ve 3 kez gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlılar ile bu sezon 8 lig, 8 de UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan 28 yaşındaki futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe, ayrıca Tolgay Arslan'ın transferini sosyal medya hesabından ilginç bir video ile duyurdu. Videoda takıma katılan Tolgay'ın mesaj gruba eklenmesi konu alındı.

(İHA)

Kaynak: İHA