Reşit Ömer Kükner kimdir? Reşit Ömer Kükner görevi neydi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Reşit Ömer Kükner kimdir? Reşit Ömer Kükner görevi neydi?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Reşit Ömer Kükner kimdir? Reşit Ömer Kükner görevi neydi?

Gaatasaray sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Reşit Ömer Kökner'in görevinden ayrıldığını açıkladı. Peki, Reşit Ömer Kükner kimdir? Reşit Ömer Kükner görevi neydi?

Süper Lig'de zorlu Hatay deplasmanına gidecek Galatasaray'da 2 koronavirüs vakası
Süper Lig'de zorlu Hatay deplasmanına gidecek Galatasaray'da 2 koronavirüs vakası
32. haftada 4 büyüklere verilen hakemler dikkat çekti! Sergen Yalçın'ın istemediği Meler, 10 gün sonra yeniden Beşiktaş maçına atandı
32. haftada 4 büyüklere verilen hakemler dikkat çekti! Sergen Yalçın'ın istemediği Meler, 10 gün sonra yeniden Beşiktaş maçına atandı

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla bilgilendirmeler yapan Galatasaray, Reşit Ömer Kükner hakkında yaptığı açıklama yaptı. Açıklama sonrası Reşit Ömer Kükner görevi neydi ve Reşit Ömer Kükner kimdir gibi soruların yanıtları araştırıldı.

REŞİT ÖMER KÜKNER KİMDİR?

Reşit Ömer Kükner başkan Mustafa Cengiz ile uzun yılara dayanan dostluğu bulunan ve yayıncı kuruluşta üst düzey görevlerde yer alan bir kişidir.

Reşit Ömer Kükner kimdir? Reşit Ömer Kükner görevi neydi?
Görsel: @resitomerk

Mutafa Cengiz başkanlık görevine geldikten sonra sık şekilde GS TV ekranlarında görülmeye başlamıştı. Kökner, sosyal medyada Cengiz' verdiği destekle ilgi odağı olmuştu.

Reşit Ömer Kükner kimdir? Reşit Ömer Kükner görevi neydi?
SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Bahar Candan Şeyma Subaşı Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Fatih Terim İsmail Kartal Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Reşit Ömer Kükner kimdir? Reşit Ömer Kükner görevi neydi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 17:28:51. #1.14#
title