Reşit Ömer Kükner kimdir? Reşit Ömer Kükner görevi neydi?

Gaatasaray sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Reşit Ömer Kökner'in görevinden ayrıldığını açıkladı. Peki, Reşit Ömer Kükner kimdir? Reşit Ömer Kükner görevi neydi?

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla bilgilendirmeler yapan Galatasaray, Reşit Ömer Kükner hakkında yaptığı açıklama yaptı. Açıklama sonrası Reşit Ömer Kükner görevi neydi ve Reşit Ömer Kükner kimdir gibi soruların yanıtları araştırıldı.

REŞİT ÖMER KÜKNER KİMDİR?

Reşit Ömer Kükner başkan Mustafa Cengiz ile uzun yılara dayanan dostluğu bulunan ve yayıncı kuruluşta üst düzey görevlerde yer alan bir kişidir.

Görsel: @resitomerk

Mutafa Cengiz başkanlık görevine geldikten sonra sık şekilde GS TV ekranlarında görülmeye başlamıştı. Kökner, sosyal medyada Cengiz' verdiği destekle ilgi odağı olmuştu.