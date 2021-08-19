Reşit Karakurt; Şehr-i Antep Baklava ile Ingiltere'de Türkiye'nin gururu oldu

Dünya'nın lezzet ve gastronomi başkenti olarak belirginlik sağlayan Gaziantep "BAKLAVA" da ki kalite ve liderliğini halâ korumaktadır.

başkenti olarak belirginlik sağlayan Gaziantep "BAKLAVA" da ki kalite ve liderliğini halâ korumaktadır. Türk ve Osmanlı mutfağının da vazgeçilmezi arasında bulunan baklavayı da herkesin ince işçilik ve malzeme kalitesiyle yapamadığını hatırlamamız gereklidir. Reşit Karakurt, ülkemizde eskiye nazaran gerçek usta diyebileceğimiz baklava ustaları maalesef yetişmemektedir. Bu durumun gelişen teknoloji ve kuşak farkının etkisi olduğu görülmektedir.

Çok küçük yaştan itibaren kendisini baklavacılık ve pastanecilik sektörüne adayan ve her gün yeni bir inovasyon katarak kendini geliştiren Şehr-i Antep baklava ustası ve sahibi Reşit Karakurt'dan iyi bir baklava ustası nasıl olur sorusunu kendisine sorduk; "İyi bir baklava ustası her çeşit baklavanın, hamur ve harcını hazırlama, yağlama, özelliğine uygun kesme, pişirme ve şerbetleme bilgi ve becerisine sahip olması gereklidir. Baklavacılık emek ister, güç ister, dikkat ister, ille de sevgi ister. Sevgiyle yoğrulmayan hamurdan iyi baklava olmaz. Patron işini sevecek. Bizim meslekte işinin ya aşığı ya da muhtacı olacaksın derler. Gerçekten bu işi yapmak isteyenlere bu zanaatın inceliklerini tek tek öğrenmesi ve bilmesi gereklidir. Şahsım olarak Türkiye'de ilk Yetişen nadir ustalar ile birlikte çalıştım ve kendimi geliştirdim hiçbir zaman pes etmedim özellikle pandemi sürecinde bu süreçten sonra nasıl ivme yakalayabiliriz diye düşündüm analizler ortaya koydum. Son olarak söyleyeceğim herkesin de bildiği bir deyim; çıraklığını yapmadığın işin ustası olamazsın" diyerek sözlerine devam etti.

Kaynak: Bültenler