Reşit Baş olayı nedir? Reşit Baş'a ne oldu, bulundu mu? Müge Anlı'da Şükran Çelik Reşit Baş'ı arıyor!
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Reşit Baş olayı nedir? Reşit Baş'a ne oldu, bulundu mu? Müge Anlı'da Şükran Çelik Reşit Baş'ı arıyor!

Reşit Baş olayı nedir? Reşit Baş'a ne oldu, bulundu mu? Müge Anlı'da Şükran Çelik Reşit Baş'ı arıyor!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Reşit Baş olayı nedir? 44 yaşındaki fırıncı Reşit Baş'ı eski sevgilisi Şükran Çelik aramak için Müge Anlı'da! Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Reşit Baş konusu ele alınıyor. Reşit Baş bulundu mu? Reşit Baş'a ne oldu? Reşit Baş kimdir? Reşit Baş olayı nedir?

Şükran Çelik'in aradığı Reşit Baş kimdir? Reşit Baş'a ne oldu? sorularının yanıtları Müge Anlı'da araştırılıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

REŞİT BAŞ KİMDİR?

Reşit Baş, 44 yaşındadır ve fırıncı olduğu biliniyor.

REŞİT BAŞ OLAYI NEDİR?

Şükran Çelik'in aramak için geldiği Reşit Baş, 13 Nisan tarihinde Samsun'da kayboldu.

Şükran Çelik 17 yaşındayken Reşit Baş ile tanışıp çocuk sahibi oldular. Reşit Baş, Şükran Çelik ile birlikteyken evli olduğu için çift ayrıldı ayrıca Reşit Baş çocuğun kendinin olmadığını da ifade etti.

Çift ayrıldıktan sonra Şükran Çelik bir evlilik daha yaptı. Ancak bu evlilik uzun sürmedi. Şu an 34 yaşında olan Şükran Çelik, Reşit Baş ile barıştıklarını söyledi. Ancak 13 Nisan tarihinden itibaren kendisine hiç ulaşamadı. Şükran Çelik, Reşit Baş'ın karısı tarafından başına bir şey gelebileceğini söyledi.

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Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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