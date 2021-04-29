Reşit Baş bulundu mu? Reşit Baş olayı nedir? Müge Anlı'da Şükran Çelik'in aradığı Reşit Baş'a ne oldu?

Reşit Baş olayı nedir? Reşit Baş bulundu mu? 44 yaşındaki fırıncı Reşit Baş'ı eski sevgilisi Şükran Çelik aramak için Müge Anlı'da! Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Reşit Baş konusu ele alınıyor. Reşit Baş bulundu mu? Reşit Baş'a ne oldu? Reşit Baş kimdir? Reşit Baş olayı nedir?

Şükran Çelik'in aradığı Reşit Baş kimdir? Reşit Baş'a ne oldu? sorularının yanıtları Müge Anlı'da araştırılıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

REŞİT BAŞ KİMDİR?

Reşit Baş, 44 yaşındadır ve fırıncı olduğu biliniyor.

REŞİT BAŞ OLAYI NEDİR?

Şükran Çelik'in aramak için geldiği Reşit Baş, 13 Nisan tarihinde Samsun'da kayboldu.

Şükran Çelik, Evlilik dışı ilişki yaşadığı iki çocuğunun babası 44 yaşındaki Reşit Baş'ı arıyor.

Şükran Çelik, resmi nikahlı eşive oğlundan şüphe duyuyor.

İddiaların odağındaki bir diğer isim Hatun Baş, canlı yayına bağlandı. 20 yıldan beri eşiyle mutlu olduğunu ifade eden Baş'ın nerede olduğunu bildiğini söyledi. Müge Anlı da Reşit Başın kaybından şüphe duyduğunu belirtti. Şükran Çelik'in "Reşit Baş'ın önce çocuğunu benim diyerek kabul etmediğini" söylemesi üzerine Müge Anlı, "hayatını mahvettiğinin farkında değilsin." sözleriyle tepki gösterdi.

Şükran Çelik 17 yaşındayken Reşit Baş ile tanışıp çocuk sahibi oldu. Çift ayrıldıktan sonra Şükran Çelik bir evlilik yaptı. Ancak bu evlilik uzun sürmedi. Şu an 34 yaşında olan Şükran Çelik, 10 yıl ardından Reşit Baş ile yeniden bir araya geldi. Çiftin bir araya geldiği Reşit Baş'ın ailesi tarafından da fark edildi.

REŞİT BAŞ BULUNDU MU?

Reşit Baş canlı yayında yaşadığını ve kafasını dinlemek istediği için evden uzaklaştığını açıkladı.

İki çocuğunun annesi kayıp olarak aranıyordu. Sevgilisi ''kayıp, eşi ''kaçtı'' diyordu. 4 çocuk babası Reşit Baş bulundu. Reşit Baş ile telefon görüşmesi yapıldı. Reşit Bey dolandırıldığı için sıkıntı yaşadığını, 700 bin TL parasını kaybettiğini söyledikten sonra 15 sene işveren olduktan sonra iş yeri gittiği için bunalıma girdiğini anlattı. Aranan Reşit Baş'ın eşi canlı yayında... Hatun Hanım, fırınımızı aldılar, belki Şükran Hanım ile beraber yemişlerdir o parayı derken Şükran Hanım kendisine alınan evin reşit Bey dolandırılmadan önce alınmış olduğunu, sadece çocuklarının masrafını ödediğini ileri sürdü. 8 yıldır kayıp olan 4 çocuk annesi kadın parası için ortadan mı kaldırıldı? Kim, neden tehdit ediyordu? sorularının yanıtları canlı yayında belli oldu.