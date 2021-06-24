Resistance Filmi

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Resistance, II. Dünya Savaşı sırasında on bin yetimin hayatını kurtarmak için Fransız Direnişi ile birlikte çalışan bir grup Yahudi izcinin hikayesini konu ediyor. Filmde Jesse Eisenberg, on bin Yahudi yetimin hayatını kurtarmaya yardımcı olan Marcel Mangel karakterini canlandırıyor.

Filmin Türü: Biyografi

Orijinal Adı: Resistance

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD, Almanya, Fransa, İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce, Almanca, İbranice, Latince, İtalyanca

Filmin Süresi: 120 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 06.08.2021

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Kaynak: InterSinema.com