Regaip Kandili mübarek üç ayların başlagıncını simgeleyen dinimizdeki en önemli günlerden biridir. Bu güzel ve hayırlı günde en samimi kandil mesajları ile Regaip Kandili için yakınlarınızı tebrik edebilirsiniz. İşte en güzel Regaip Kandili mesajları ve bugün ile ilgili özel bilgiler ve resimli Regaip Kandili mesajları! Whatsapp, Facebook, Instagram, Telegram kandil mesajları

RESİMLİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

*Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimiz bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, imanının bol olsun. Sevgili Peygamberimiz Şefaatçimiz olsun. Regaip Kandilimiz Mübarek olsun!

Resimli Regaip Kandili mesajları! Whatsapp, Facebook, Instagram, Telegram kandil mesajları

*İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun Makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Kandiliniz mübarek olsun. Kandil mesajları

*Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun… Kandil mesajları

Resimli Regaip Kandili mesajları! Whatsapp, Facebook, Instagram, Telegram kandil mesajları

*Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabu olsun, kandiliniz kutlu olsun. Kandil mesajları Ya Rab! Bizi dosdoğru bir yola ilet, senin çizmiş olduğun istkamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle. Bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle. Amin...

Kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse şüphesiz ki en sağlam kapıya tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Kandiliniz mübarek olsun.

Resimli Regaip Kandili mesajları! Whatsapp, Facebook, Instagram, Telegram kandil mesajları

ANLAMLI KANDİL MESAJLARI

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Regaib Kandiliniz mübarek olsun...

Regaip kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ilk kandil gecesidir. Hayırlı olsun..

Resimli Regaip Kandili mesajları! Whatsapp, Facebook, Instagram, Telegram kandil mesajları

-Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle kandilin mübarek olsun.

-Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.

-Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çalışıp, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz kılan, her gün oruç tutan, meydan-I gazada cihad eden gibi Allah yanında rütbesi vardır.

Resimli Regaip Kandili mesajları! Whatsapp, Facebook, Instagram, Telegram kandil mesajları

DUALI KANDİL MESAJLARI

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi duaların da hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun.

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı bu gecede dualarınızın kabul olması dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!

Resimli Regaip Kandili mesajları! Whatsapp, Facebook, Instagram, Telegram kandil mesajları

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur.

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

Resimli Regaip Kandili mesajları! Whatsapp, Facebook, Instagram, Telegram kandil mesajları

– Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur.

– Rüzgarın kemanını çaldığı ve yağmur damlalarının pencerene vurduğu bir gecede yatağına uzanıp, keşke dediğin tüm güzelliklerin sizin olsun. Mutlu kandiller…

– Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle Regaib kandiliniz mübarek olsun.

– Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

– Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer.

– Ey Rabbim Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Hayırlı Kandiller!

Resimli Regaip Kandili mesajları! Whatsapp, Facebook, Instagram, Telegram kandil mesajları

*Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun. Kandil mesajları

*Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun! Kandil mesajları

*Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle Regaib Kandilinizi kutlarım.Kandil mesajları

Bugünün hepimiz için ruhani bir arınma sağlaması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun

Resimli Regaip Kandili mesajları! Whatsapp, Facebook, Instagram, Telegram kandil mesajları

EN GÜZEL KANDİL MESAJLARI

Anlam ve gönül dünyamıza ışık tutan Regaip Kandili hepimiz için mübarek olsun

Üç Aylar; Müslümanın ruh şöleninin başlangıcıdır. Recep ve Şaban kurulacak gök sofrasının habercisidirReceb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb'in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. Hayırlı Kandiller.

– Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle Regaib kandiliniz mübarek olsun.

– Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

– Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

-Regaip kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ilk kandil gecesidir. Hayırlı olsun.

Resimli Regaip Kandili mesajları! Whatsapp, Facebook, Instagram, Telegram kandil mesajları

– Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğın saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Regaib Kandiliniz mübarek olsun..

Bu mübarek gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanması, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını dilerim.

Regaip gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandili kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bir gündür. Bu günü layıkıyla yaşamak dileğiyle. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Tefekkür ve şükür vesilesi olan bu mübarek günde dualarımızın kabul olması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun

*Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer. Kandil mesajları

*Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Regaib Kandiliniz kutlu olsun.Kandil mesajları

Resimli Regaip Kandili mesajları! Whatsapp, Facebook, Instagram, Telegram kandil mesajları

*Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmisinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sicakligi yuvamiza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..Kandil mesajları

*Yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın bütün müminleri bağışlaması dileğiyle. Regaib geceniz mübarek olsun.Kandil mesajları

– Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

– Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek Regaib kandilinizi kutlarım Allah'a emanet olun. Güzel kandiller..

– Zâde duygular yükselsin göklere, yükseklerde hafakan, gözlerde yaşlar, ona susamış dudaklar kadar, açılan eller var. Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

Resimli Regaip Kandili mesajları! Whatsapp, Facebook, Instagram, Telegram kandil mesajları

-Ya Rabbi! Her Yerde Haddini Bilen, Gönül Aynasını Silen, Mahşerde Beraat Edip Yüzü Gülen Kullarından Eyle Bizleri..!! (Amin) Hayırlı Kandiller…

-Bir dua gönderiyorum hepinize sağlık, mutluluk, huzur olsun. Sevdikleriniz yanınızda, dünyanız barış dolu olsun. Allah"ın selamı üzerinize olsun. Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun!

Haberler.com - Gündem