Resimli Cuma mesajları! En güzel ve anlamlı Cuma mesajları!

Bugün Müslüman aleminin en kutsal, en mübarek günü. Bu mübarek günde bütün Müslümanlar dini görevlerini ve ibadetlerini yerlerine getirirler. İşte, en güzel ve anlamlı Cuma mesajları!

Hayırlı Cumalar! En güzel resimli Ayetli, Hadisli ve anlamlı cuma mesajlarını sevdiklerinizle WhatsApp, Facebook, Instagram üzerinden gönderebilirsiniz. Birbirinden anlamlı ve güzel Cuma mesajlarıyla sevdiklerinizin Cuma gününü kutlayabilirsiniz. En güzel ve anlamlı Cuma mesajları! Resimli Cuma mesajları!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI!

Ebû Hüreyre"den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Güneşin doğduğu en hayırlı gün, Cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet de ancak Cuma günü kopacaktır." (M1977 Müslim, Cum"a, 18)

Lailahe illallah günahlarımız af eyle, Muhammedün Resullullah makamımı nur eyle. İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim.

Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster (Kehf 18/10) Amin Ya Rabbel'Alemin. Dualarımız kabul cumamız mübarek olsun!

Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cuma Suresi 9)

Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya (aleyhisselam), ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun!

Peygamberimizin (sav) eşi Hz. Hafsa"nın naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Cuma namazına gitmek, bulûğa ermiş olan herkese farzdır."(N1372 Nesâî, Cum"a, 2)

Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında bilginiz var mı… O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. Dualarınız kabul olsun… Hayırlı Cumalar…

Ey büyük Rabbim. Hayrı ve şerri ayırt edebilmeyi, imtihan olarak verdiklerine yürekten Amenna diyebilmeyi, göstermiş olduğun yolda yürümeyi, Senin yolundan ayrılmamayı, Seni en çok sevenlerden olmayı bana ve sevdiklerime nasip eyle. Hayırlı Cumalar!

Lailahe illallah günahlarımız af eyle, Muhammedün Resullullah makamımı nur eyle.İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim.

"Benim nezdimde sizin en kuvvetliniz, hakkını alıncaya kadar zayıf olan kimsedir. En zayıfınız da ondan başkasının hakkı alınıncaya kadar güçlü kimsedir." Hz. Ebubekir (r.a)

Ebû"l-Ca"d ed-Damrî —ki kendisi sahâbîdir— Hz. Peygamber"in (sav) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Her kim önemsemediğinden dolayı Cuma namazını üç defa terk ederse kalbi mühürlenir. (İM1125 İbn Mâce, İkâmet, 93)

Kesîr b. Abdullah b. Amr b. Avf el-Müzenî"nin, babası aracılığıyla dedesinden (Amr b. Avf"tan) naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Cuma günü öyle bir an vardır ki kul o anda Allah"tan bir şey dilerse Allah mutlaka ona o isteğini verir. (T490 Tirmizî, Cum"a, 2)

Benim nezdimde sizin en kuvvetliniz, hakkını alıncaya kadar zayıf olan kimsedir. En zayıfınız da ondan başkasının hakkı alınıncaya kadar güçlü kimsedir. (Hz. Ebubekir)

Herhangi biriniz, 'Rabbime kaç defa dua ettim de duamı kabul etmedi' diyerek acele etmedikçe duası kabul edilir.(Buhârî, Daavât 22)

• Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cuma Suresi 9)

• Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster (Kehf 18/10) Amin Ya Rabbel'Alemin. Dualarımız kabul cumamız mübarek olsun!

• Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar!

• Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Kıyamet o gün kopacaktır. Allah'a yakın hiçbir melek, hiçbir gök, hiçbir yer yoktur, hiçbir rüzgar, hiçbir dağ ve taş yoktur ki, kıyametin kopmasına sahne olacağı için Cuma gününün heybetinden korkmasın. (Buhari, İ. Ahmed)

• Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cuma Suresi 9)

• Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster (Kehf 18/10) Amin Ya Rabbel'Alemin. Dualarımız kabul cumamız mübarek olsun!

Allah`ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.

Rabb'im bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile. Hayırlı Cumalar!

• Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar!

• Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Abdurrahman"ın işittiğine göre, İbn Abbâs şöyle demiştir: "Ben, bir Ramazan yahut Kurban Bayramı günü Peygamber (sav) ile birlikte (namazgâha) çıktım. Hz. Peygamber önce (bayram) namazını kıldırdı, sonra hutbe irad etti. Ardından da kadınların yanına gitti. Ve onlara nasihat etti, bazı hususları hatırlattı ve sadaka vermelerini emretti. (B975 Buhârî, Îdeyn, 16).