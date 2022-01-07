Resimli Cuma mesajları, 2022 en güzel Cuma mesajları, kısa Cuma mesajları - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Resimli Cuma mesajları, 2022 en güzel Cuma mesajları, kısa Cuma mesajları

Resimli Cuma mesajları, 2022 en güzel Cuma mesajları, kısa Cuma mesajları
Haberler.com - Haberler | Gündem

Cuma, Müslümanlar için haftanın en anlamlı günlerinden biridir. Bu mübarek günde sevdiklerinize resimli, anlamlı, kısa ve öz Cuma mesajları yollamak için haberimize göz atabilirsiniz. Resimli Cuma mesajları, 2021 en güzel Cuma mesajları, kısa Cuma mesajları

Cuma, Müslümanlar için haftanın en anlamlı günlerinden biridir. Bu mübarek günde sevdiklerinize resimli, anlamlı, kısa ve öz Cuma mesajları yollamak için haberimize göz atabilirsiniz. Resimli Cuma mesajları, 2022 en güzel Cuma mesajları, kısa Cuma mesajları

2021 EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

  • Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cuma Suresi 9)

Resimli Cuma mesajları, 2021 en güzel Cuma mesajları, kısa Cuma mesajları

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title