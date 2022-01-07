Cuma, Müslümanlar için haftanın en anlamlı günlerinden biridir. Bu mübarek günde sevdiklerinize resimli, anlamlı, kısa ve öz Cuma mesajları yollamak için haberimize göz atabilirsiniz. Resimli Cuma mesajları, 2022 en güzel Cuma mesajları, kısa Cuma mesajları

2021 EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cuma Suresi 9)

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