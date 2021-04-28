Resimleriyle öğrenciler Marmara'yı anlattılar
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Resimleriyle öğrenciler Marmara'yı anlattılar

Resimleriyle öğrenciler Marmara'yı anlattılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Marmara Adası Dostları Grubu öğrenciler arasında, "Benim Gözümden Marmara Adası" konulu resim yarışması düzenlendi.

Marmara Adası Dostları Grubu öğrenciler arasında, "Benim Gözümden Marmara Adası" konulu resim yarışması düzenlendi.

Yarışmaya Marmara Merkez İlkokulu, Saraylar İlköğretim Okulu, Saraylar Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Topağaç İlkokulu'ndan toplam 105 öğrenci katıldı. Yarışmaya gönderilen eserler 6-9, 10-13 ve 14-17 yaş gruplarına ayrılarak değerlendirildi. Resimleri inceleyen üç kişiden oluşan jüri heyeti, hepsi birbirinden güzel resimlerde seçim yapmakta zorlandı.

Jürinin incelemesinin ardından, 14-17 yaş grubundan İrem Gün birinci olurken, 10-13 yaş grubundan iki öğrenci birinci olarak seçildi. Buna göre, Efsa Aksoy ve Ege Kemaneci birinciliği elde ettiler, Yarışmanın bu kategorisinde Esmanur İzgi ikinci, Bülent Ege Kavrem üçüncü, Eflin Rümeysa dördüncü, Demirsoy ve Elif Nur Durkut beşinci olarak açıklandı.

6-9 yaş grubunda ise birinciliği Emir Kayra Kemaneci kazanırken, Mustafa Emir Kargacı'nın ikinci, 3. Yiğit Demirkaya'nın üçüncü, Ayşe Kayacan'ın dördüncü ve Zümra Yılmaz'ın beşinci olduğu bildirildi.

Resim yarışmasında eserleri dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken, etkinliğe katılan 105 öğrenci plaketle onurlandırıldı. - BALIKESİR

Resimleriyle öğrenciler Marmara'yı anlattılar
Resimleriyle öğrenciler Marmara'yı anlattılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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