Resimlerini savaş ortamında bulabildiği duvar kağıtlarına çiziyor
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Resimlerini savaş ortamında bulabildiği duvar kağıtlarına çiziyor

Suriyeli ressam Akrem Zave'nin yağlı boya eserlerinden oluşan "Kavalcının Torunları" sergisi, yarın ziyarete açılacak.

Resimlerini savaş ortamında bulabildiği duvar kağıtlarına çiziyor
17.07.2020 13:15 | Son Güncelleme: 17.07.2020 13:52

Suriyeli ressam Akrem Zave'nin yağlı boya eserlerinden oluşan "Kavalcının Torunları" sergisi, yarın ziyarete açılacak.

Lübnanlı yazar Mimoza El Arravi'nin, eserlerindeki karakterleri "efsanevi ve dramatik masallardan birinin baş kahramanını hatırlatıyor" şeklinde tanımladığı ressam Akrem Zave, 2011'den beri iç savaşın sürdüğü Suriye'de yaşıyor.

Art brut (ham Sanat) sanatçısı Zave'nin eserleri Kadıköy'de Kelimat Sanat Evi'nde görülebilecek.

Sergiye ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulunan Kelimat Sanat Evi'nin Sanat Direktörü Adnan Al Ahmad, ham sanat ve çağdaş sanatla ilgilenen bir sanat galerisi olduklarına dikkati çekerek, "Ham sanat bizim için çok önemli bir alan. Ben hep, resim yapmanın ne zaman başladığını düşünürüm. Resim yapmak, mağaralara yapılan figürlerle başladı. Ham sanata, basitliği ve doğal olması bakımından hayranım." dedi.

Ahmad, Suriyeli ressam Akrem Zave'nin sanat eğitimi almadığını, ancak renkleri ve figürleri özgürce kullanan bir sanatçı olduğunu vurgulayarak, Japonya ve İngiltere'de de sanatçının eserlerinin satıldığını kaydetti.

Zave'nin Suriye'de sanat hayatına devam ettiğini belirten Ahmad, şunları söyledi:

"Akademik eğitim alan ressamlar, bazı noktalarda kendini kısıtlıyor, hesap yapıyor. Ancak ham sanat üreten eğitimsiz ressamlar, daha özgür. Bu yüzden de resimlerinde arka planda kırmızı, yeşil gibi tonları görmek mümkün. Resimlerini bazen duvar kağıdına yapıyor. Çünkü şu anda Suriye'de kayıt, kumaş gibi bazı teknik araç gereçler bulunamıyor. Savaş ortamında, sanatsal üretim çok zor ama Akrem Zave resim yapmaya devam ediyor."

Serginin adı Lübnanlı yazar tarafından verildi

Serginin küratörü Hüseyin Emiroğlu da serginin isminin Lübnanlı yazar Mimoza El Arravi tarafından verildiğini dile getirerek, "Mimoza Hanım, Türkiye'de 'Fareli Köyün Kavalcısı' olarak bilinen Alman masalından ilham alarak, sanatçıyı o kavalcıya benzetiyor. Akrem Zave'nin resimlerinin çoğunda enstrümanlar var ve birilerini alıp bir yerlere götürüyor." diye konuştu.

Sanatçının savaş bölgesinde mahrumiyet içinde yaşadığı halde sanatla olan bağını güçlü tuttuğunun altını çizen Emiroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaratıcı tarafı yüksek, çok çalışkan bir sanatçı Akrem Zave. Resimlerinde 'Ben kralım, ben güçlüyüm, ben bu dünyada varım.' mesajını veriyor. Pazardan aldığı duvar kağıtlarına, dergi kapaklarına resim çizen, mahrumiyet içinde bile sanat üretimini devam ettiren birisi. Onun, ham sanat alanında, gelecekte dünya çapında tanınan, çok önemli bir sanatçı olacağına inanıyorum."

Telekonferans yöntemiyle bağlanarak açıklamalarda bulunan sanatçı Akrem Zave ise İstanbul'da eserlerinin sergilenmesinden çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Eserlerimi ve eserlerimle anlattığım fikirleri, Türk sanatseverlerle paylaşmak istiyordum. Türkiye'de yaşayan sanatçı arkadaşlarıma haber verdim. Çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'deki iç savaştan ötürü imkansızlıklar içerisinde yaşadığını aktaran sanatçı, eser üretmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

Sanatçının yaklaşık 40 eserinin yer aldığı sergi, 30 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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