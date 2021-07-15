Resimleri Irak'ta sarayların duvarlarını süsleyen ressam, sanatını Samsun'da sürdürüyor
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Resimleri Irak'ta sarayların duvarlarını süsleyen ressam, sanatını Samsun'da sürdürüyor

Resimleri Irak'ta sarayların duvarlarını süsleyen ressam, sanatını Samsun'da sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

36 yıldır ressamlık yapan ve zamanında Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in hem portrelerini hem de saraylarındaki resimlerini yapan Abdurrahman Muhammed, ülkesinde yaşanan iç kargaşadan kaçarak geldiği Samsun'da sanatını sürdürüyor.

36 yıldır ressamlık yapan ve zamanında Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in hem portrelerini hem de saraylarındaki resimlerini yapan Abdurrahman Muhammed, ülkesinde yaşanan iç kargaşadan kaçarak geldiği Samsun'da sanatını sürdürüyor.

Ülkesindeki iç savaşta yakınlarını kaybeden 53 yaşındaki Abdurrahman Muhammed, eşi ve iki çocuğu ile 5 yıl önce Samsun'a geldi.

Atakum ilçesinin Çatalçam Mahallesi'ne yerleşen Muhammed, evinin bir odasını atölye haline getirdi. Iraklı ressam, yaptığı yağlı boya tabloları satarak geçimini sağlıyor.

Muhammed, AA muhabirine, Türkiye'ye yerleştikten sonra sanatını yapmaya devam ettiğini söyledi.

Resim yapmanın kendisinde bir tutku olduğunu dile getiren Muhammed, "Bağdat'ta gençlik yıllarımda yaptığım resimlerin beğenilmesi üzerine Saddam Hüseyin'in sarayına davet edildim. Sarayların duvarlarına resimler yaptım. Daha sonra şehirdeki belirli yerlere Saddam Hüseyin'in portrelerini resmettim." dedi.

Hala Irak'ta tanınan bir ressam olduğunu, orada yaşayan insanların kendisine fotoğraflar göndererek yağlı boya tablolar yapmasını istediğini anlatan Muhammed, geçimini bu şekilde sağladığını belirtti.

Türkiye'nin artık ikinci vatanı olduğuna işaret eden Muhammed, şunları kaydetti:

"Burada ailemle çok mutluyuz. Ülkemde yaşanan savaş nedeniyle ayrılmak zorunda kaldım ancak şimdi burası vatanım gibi. Kurtuluş Savaşı'nı, 15 Temmuz darbe girişimini anlatan resimler yaptım. Burada da bazen beni tanıyanlar, resim yapmam için iş getiriyor. Atatürk'ün portresini yapıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum ve sürekli onun portrelerini de yapıyorum. Yaptığım portreleri kendisine göndermek istiyorum. Onu çok seviyoruz, bize kucak açtı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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