Resim yarışmasında tablet kazananlar belli oldu
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Resim yarışmasında tablet kazananlar belli oldu

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Sıfır Atık Temalı Resim Yarışması'nda ilk üçe giren öğrenciler hediyelerini Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'den aldılar.

Resim yarışmasında tablet kazananlar belli oldu
23.06.2020 11:54 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:58

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Sıfır Atık Temalı Resim Yarışması'nda ilk üçe giren öğrenciler hediyelerini Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'den aldılar.

"Dünya Çevre Haftasında Hayatı Eve Sığdıran Çocuklarımız Yarışıyor" sloganıyla düzenlenen resim yarışmasında, Nişanca Mahallesi'nden Hilal Nur Arslan, Esentepe Mahallesi'nden Ezgi Altan ve Rami Cuma Mahallesi'nden Nesibe Ebrar Çimen, büyük ödül olan tablet kazandı.Yarışmada ilk üçe giren Hilal Nur Arslan, Ezgi Altan ve Nesibe Ebrar Çimen'e, tabletleri hediye eden Başkan Deniz Köken, onları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.Ödül kazanan öğrencilerin aileleri ise, özellikle pandemi sürecinde çocuklarına becerilerini sergilemeleri için imkan sağlayan Başkan Deniz Köken'e teşekkür ettiler.

AMAÇ FARKINDALIĞI ARTTIRMAK

Çocukların farkındalığını artırmak ve kendilerini geliştirmesi için düzenlenen yarışmaya 6 ile 15 yaş arasındaki çocuklar katıldı.Yarışmada resimler, Eyüpsultan Belediyesi bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda ilk üçe giren çocuklar tablet, Eyüpsultan'daki diğer tüm katılımcılar ise teselli ödülü olarak "Atık Oyuncak Seti" kazandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, çocukların keyif alarak sıfır atık meselesinin önemini anlayabilecekleri yeni projeler geçekleştirmeye devam edeceklerini ifade etti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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