Resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödüllerini Vali Canalp verdi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, 112 Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "112 Hayat Kurtarır" temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Edirne Valisi Ekrem Canalp tarafından verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından acil sağlık hizmetleri farkındalığının artırılması amacıyla resim yarışması düzenlendi.

Ortaokul düzeyindeki öğrencilerinin katıldığı yarışmada Harmanlı Rauf Şenbaş ve Yunus Şenuz Ortaokulu öğrencisi Büşra Cıdık birinci, Abalar Ortaokulu öğrencisi Ece Deniz ikinci, Hacıdanişment Ortaokulu öğrencisi Havva Nur Bakış üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini Vali Canalp verdi.

Öğrencileri tebrik eden Canalp, "İnşallah öğrencilerimiz başarılı çalışmalarını hayatlarının ilerleyen dönemlerinde yapacaklar. Bazen bu tür yarışmalara katılmak, bazen küçük sonuçlar elde ediyor olmak büyük sonuçlar doğurur. Bireysel hayatımızda geleceğimizi şekillendirmek anlamında büyük sonuçlar doğurabiliyor." ifadelerini kullandı.