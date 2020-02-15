Resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül
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Resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül

Ticaret İl Müdürlüğünce, eğitim çağındaki çocukları ve gençleri kooperatifçilik konusunda bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak, sanatsal çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler bırakmaya özendirmek amacıyla düzenlenen 'kooperatifçilik' konulu resim...

15.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:34
Resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül

Ticaret İl Müdürlüğünce, eğitim çağındaki çocukları ve gençleri kooperatifçilik konusunda bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak, sanatsal çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler bırakmaya özendirmek amacıyla düzenlenen 'kooperatifçilik' konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler, ödüllerini Valisi Ali İhsan Su'dan aldı.


Tüm Türkiye'den katılımların olduğu yarışmada il bazında dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve çeşitli hediyeler takdim eden Vali Su, onlarla bir müddet sohbet ederek bu başarının bundan sonraki eğitim hayatlarında da devam etmesini diledi.


Vali Ali İhsan Su, geleceğin teminatı çocuklara kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. - MERSİN

Kaynak: İHA
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